WrestleMania 37 Week – How To Watch

It’s WrestleMania week! Even with the COVID-19 pandemic stopping the ‘normal’ WrestleMania extravaganza; Axxess and the like, there will be a full week of WWE content to watch.

Here’s the full listing for what you can watch this week, including times in GMT and ET.

MONDAY APRIL 5

The Best of WWE: Best of WrestleMania in the 1990s ( Peacock on Demand )

) WWE Monday Night RAW – 8 PM EST ( USA Network ), 1am GMT ( BT Sport )

), 1am GMT ( ) RAW Talk – 11 p.m. ET (Peacock), 3am GMT (WWE Network)

TUESDAY, APRIL 6

WWE Hall of Fame 2020/2021 – 8 PM EST (Peacock), 1am GMT (WWE Network)

WEDNESDAY, APRIL 7

WWE’s The Bump – 10 a.m. ET (Peacock), 3pm GMT ( WWE Network )

) NXT TakeOver Night 1 Pre-Show – 7 p.m. ET ( Peacock and USA Network ), MIDNIGHT GMT ( WWE Network )

), MIDNIGHT GMT ( ) NXT TakeOver Night 1 – 8 p.m. ET (Peacock and USA Network), 1am GMT (BT Sport)

THURSDAY, APRIL 8

NXT TakeOver Night 2 Pre-Show – 7 p.m. ET ( Peacock and USA Network ), MIDNIGHT GMT ( WWE Network )

), MIDNIGHT GMT ( ) NXT TakeOver Night 2 – 8 p.m. ET (Peacock and USA Network), 1am GMT (BT Sport)

FRIDAY, APRIL 9

WWE Friday Night SmackDown – 8 PM EST ( FOX ), 1am GMT ( BT Sport )

), 1am GMT ( ) 205 Live – 10 p.m. ET (Peacock), 3am GMT (WWE Network)

SATURDAY, APRIL 10

WWE’s The Bump – 1 p.m. ET ( Peacock ), 6pm GMT ( WWE Network )

), 6pm GMT ( ) WrestleMania 37 Kickoff Night 1 – 7 p.m. ET ( Peacock ), MIDNIGHT GMT ( WWE Network )

), MIDNIGHT GMT ( ) WrestleMania 37 Night 1 – 8 p.m. ET ( Peacock ), 1am GMT ( WWE Network )

– 8 p.m. ET ( ), 1am GMT ( ) WrestleMania Night 1 Watch Along – 8 p.m. ET (Peacock), 1am GMT (WWE Network)

SUNDAY, APRIL 11

WWE’s The Bump – 1 p.m. ET ( Peacock ), 6pm GMT ( WWE Network )

), 6pm GMT ( ) WrestleMania 37 Kickoff Night 2 – 7 p.m. ET ( Peacock ), MIDNIGHT GMT ( WWE Network )

), MIDNIGHT GMT ( ) WrestleMania 37 Night 2 – 8 p.m. ET ( Peacock ), 1am GMT ( WWE Network )

2 – 8 p.m. ET ( ), 1am GMT ( ) WrestleMania Night 2 Watch Along – 8 p.m. ET (Peacock), 1am GMT (WWE Network)

MONDAY APRIL 12

WWE Monday Night RAW – 8 PM EST (USA Network), 1am GMT (BT Sport)

TUESDAY APRIL 13