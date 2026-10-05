AAA Live Tour Heads To Houston The Night Before Survivor Series

AAA is taking its Live Tour to Houston on Friday, November 27, with a show at the 713 Music Hall set for 9 p.m. CT.

The date falls one night before Survivor Series: WarGames at Daikin Park, which WWE has scheduled for Saturday, November 28. That puts AAA in front of Houston fans on the first night of Survivor Series weekend.

WWE’s listing says featured superstar information is not yet available, and it doesn’t include a card. AAA was already in Texas this summer, when it ran Ola de Calor in Edinburg on August 30 ahead of NXT Heatwave at the same venue.

Fans who want to attend can find tickets for AAA Live Tour at 713 Music Hall through Ticketmaster.