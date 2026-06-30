AJ Styles’ Son Files Trademark Days After Ring Debut

Barely 72 hours after stepping into a wrestling ring for the first time, AJ Styles’ son Avery Jones moved to legally protect his wrestling identity. On June 29th, Jones filed to trademark his name, signaling that his recent debut was the opening move in a planned career rather than a one-off appearance.

According to the filing tracked through the USPTO Database, the trademark spans apparel including shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, hats, bandanas, and socks, alongside a range of entertainment offerings.

Those services include wrestling exhibitions and performances, wrestling contests, televised and live personal appearances, and providing wrestling news and information via a global computer network.

Jones, who has also been billed as Avery Styles, made his professional wrestling debut on June 26th for Squared Circle Action (SCA), a regional independent promotion based in Royston, Georgia. The match took place at SCA’s Freedom Fling event at the Royston Dome.

He faced Ashton Martin in singles competition and came away with the win. Jones entered to his father’s “DemiGods” theme and worked in several of AJ Styles’ signature spots during the bout, including a slide under the guardrail and a Phenomenal Forearm.