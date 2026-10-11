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Bron Breakker's Uncle Reacts to Je'Von Evans MITB Ambulance Roof Crash

ByM Watson

Bron Breakker sent Je’Von Evans crashing through an ambulance roof, and his legendary uncle, Scott Steiner, reacted.

The jaw-dropping spot took place during the 2026 Men’s Money in the Bank ladder match. Afterward, Big Poppa Pump took to X to say it is what happens when someone from his family snaps, and their blood starts to boil. You can check out his statement and the spot from the match below:

This is what happens when a Steiner finally SNAPS. You can poke the bear. You can run your mouth. You can push your luck. But when that Steiner blood starts boiling, somebody’s about to have a VERY BAD NIGHT. You wanted crazy? YOU GOT CRAZY.

Bron Breakker had a dominant performance in the Men’s Money in the Bank ladder match tonight. He delivered a thunderous spear to Je’Von Evans, who was later carried out on a stretcher and loaded in an ambulance. However, the Young OG returned to the match by driving the same ambulance to the ringside area.

As the match neared its final moments, Evans was on top of the ladder, inches from grabbing the MITB briefcase. However, Breakker pushed him through the ladder, and Evans crash-landed through the roof of the ambulance, leaving everyone stunned.

After that jaw-dropping moment, we will have to wait for an official statement about Je’Von Evans’ health condition.