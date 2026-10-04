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Indie Wrestler Charlie ‘Chicken Finger’ King Dies At 25

ByMike ReichlinProfessional Wrestling Journalist

Charlie King, the independent wrestler who worked as Chicken Finger, has died at 25. Rocket City Championship Wrestling announced his passing on its Facebook page on Saturday, October 3. No cause of death has been shared.

“We are all heartbroken by this loss of a great young man,” the promotion wrote. Rocket City said it would celebrate King’s life Saturday night and told him he will be missed.

King was a regular on the Alabama independent circuit. Cagematch lists his in-ring career as starting in 2025, and he worked for Rocket City, Spartan Pro Wrestling and New South Pro Wrestling during that time.

New South Pro Wrestling also shared news of his death on Saturday.

SEScoops sends its condolences to Charlie King’s family, friends and everyone in the wrestling community who knew him.