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Danhausen x Misfits Launch Official Misfitshausen Shirt Collab

ByMike ReichlinProfessional Wrestling Journalist

Danhausen announced an official Misfits merch collaboration with Middle of Beyond, and the Misfitshausen shirts are already up for preorder.

In a post on X, Danhausen said the collection releases in about a day, with preorders open on every shirt. He closed the post with a signature threat: “Order them or be cursed.”

Middle of Beyond lists three designs at $35 each: the Horror Business tee, the Legacy tee and the Fiend Skull tee. The Legacy shirt pairs a skull and skeletal hand with a Very Nice, Very Evil tagline, and the Fiend Skull shirt puts the band’s skull front and center.

The collab adds to what has become a storyline of its own for Danhausen’s merchandise. WWE filed trademark applications for his “Human Monies” catchphrase covering merchandise and apparel in June, and SEScoops previously reported that a Fanatics crossover line is expected later this season. Middle of Beyond already carries a Danhausen collection that includes jackets, towels, a coffin-shaped rug and a throw blanket.

Each Misfitshausen shirt is officially licensed and printed on 100% ring spun cotton with a vintage distressed look. Sizes run from small through 3XL.

Preorders end October 11, and Middle of Beyond lists expected delivery as mid-November. The store notes that any in-stock items in an order ship with the preorder, so anyone who wants something sooner needs to place a separate order.