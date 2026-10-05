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WWE

Former WWE Star Calls Out Fabricated Wrestling Return Story

ByBishal RoyProfessional Wrestling Journalist

Ryback is pushing back hard after a fabricated story claiming he was open to a wrestling return spread across social media before he had any chance to correct it.

The rumor claimed Ryback had said he was ready to get back in the ring and would consider offers from either Tony Khan or Triple H, whichever came first.

According to Ryback, he never said anything of the sort. He reached out directly to the outlet that published the story, Wrestling Corner, and said it was taken down after they admitted the claim had come from an unverified account on X and that they hadn’t properly checked it before posting.

This is exactly how misinformation spreads. Wrestling Corner published a completely fabricated story about me today, attributing statements to me that I NEVER made.

After I contacted them directly, they immediately removed the post and apologized, admitting the information came from an ‘unverified Twitter/X account’ and that they published it without properly verifying its accuracy.

Ryback said this isn’t a one-off experience for him. He’s watched the same pattern repeat for years, where a false story gets enough traction that fans start forming opinions and attacking him in the comments before anyone realizes the information was never accurate.

He described how these stories tend to snowball from there, with one outlet publishing something false, other pages repeating it, and fans eventually treating repetition as proof of truth, all while the person being written about deals with real damage to their reputation and relationships.

People saw the original post, believed it was real, and immediately started forming opinions and attacking me in the comments over something I never said. I’ve watched this happen repeatedly for years.”

“One page publishes something false. Other pages repeat it. Fans see it enough times that eventually they believe it must be true. Meanwhile, the person being written about is left dealing with the damage to their reputation, business, relationships and career.

He closed by calling on both media outlets and fans to slow down, outlets to verify information before publishing claims about real people, and readers to stop assuming something is true just because it’s presented as news in a graphic or post.

If you operate a news or media page, you have a responsibility to verify information before publishing factual claims about another human being. And if you consume this content, stop automatically believing everything you see just because a page puts it in a graphic or calls it ‘news.’ Verify before you attack. Misinformation has real consequences for real people.

While the original story has been taken down, Ryback’s broader point stands: by the time a correction arrives, the narrative has often already spread well beyond anyone’s ability to walk it back.