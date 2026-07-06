SEScoops
WWE

Jey Uso’s Wife Files for Divorce After 12 Years of Marriage

ByAndrew Ravens

Takecia Fatu, the wife of WWE star Jey Uso, has filed for divorce after 12 years of marriage, TMZ reports.

According to court documents obtained by TMZ, Takecia listed the date of marriage as February 13, 2014, and cited the marriage as “irretrievably broken.” The couple share two sons: Jeyce, born in 2012, and a son who is over 18.

Takecia is seeking primary physical custody of their minor son while remaining open to joint legal custody. She also requested exclusive use of their Georgia home, along with child support, spousal support, and attorney fees.

Jey Uso, whose real name is Joshua Samuel Fatu, is a former WWE World Tag Team Champion and most recently competed in the King of the Ring tournament final at Night of Champions, where he was defeated by Oba Femi.