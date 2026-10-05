John Cena Classic Set To Take Place In December 2026

John Cena has confirmed that John Cena Classic is set to take place in December 2026.

It was back in May 2026 that 17-time WWE World Champion John Cena appeared at WWE’s Backlash Premium Live Event and announced the John Cena Classic tournament.

While appearing on TODAY, Cena revealed that the tournament is taking place in December 2026.

“This year in December, I’m really excited about announcing the John Cena Classic. So we’re gonna do an event, based off all the memory, all the nostalgia, the I.P. and the core values of the character which is me: Hustle, loyalty, respect, perseverance, virtue, overcoming the odds and giving the vote to the people. Our audience is gonna decide our champion that night so it’s a really unique live event. I don’t even know if it’s gonna work. I’m still taking bold chances in the WWE space and I’m proud to be helping the John Cena Classic.”