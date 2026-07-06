SEScoops
WWE

Former WWE Star Mandy Rose Announces Pregnancy

ByBishal Roy

Former WWE star Mandy Rose and Tino Sabbatelli are expecting their first child together. The couple announced the news via an Instagram video.

Rose, whose real name is Amanda Saccomanno, shared the announcement on her Instagram. She and Sabbatelli, whose real name is Sabatino Piscitelli, are set to welcome their first child.

The couple confirmed the news through Amanda Saccomanno (Mandy Rose) via Instagram.