Mick Foley Defends Cutting Ties with WWE: “You Don’t Mock People When They Die”

It was a difficult decision to make, to kind of cut ties with them. I hadn’t been employed by them for many years, I was an independent contractor, but I did have a merchandising deal. I had a couple really easy, high-paying events at WrestleMania weekend. As it turned out, I had to work 24 hours on my own to make what I would have made in four with WWE. But I’m okay with that. I believe if you want something, you go after it and you work hard for it.