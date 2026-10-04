Monica Monroe Dethrones Laynie Luck As WWE ID Women's Champion

Monica Monroe is the new WWE ID Women’s Champion. Monroe beat Laynie Luck on Saturday at Booker T’s Reality of Wrestling in Texas City, Texas, and the win came with a WWE ID contract.

WWE ID announced the result on X, thanking Luck for “23 successful title defenses across the indies.” Monroe, who also works as Lady Bird Monroe, posted her own reaction and set a target for herself: “I’ve got a 300+ day reign to beat.”

That’s a high bar. Luck won the vacant title in November 2025 in a six-way elimination match at Wrestling Open RI in Cranston, Rhode Island, after Kylie Rae vacated it. Her reign ran more than 320 days, the longest in the title’s short history and far past Rae’s 52 days as the inaugural champion.