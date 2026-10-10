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New Orleans Chant for a WrestleMania at WWE Money in the Bank 2026

ByM Watson

Wrestling fans in New Orleans have made it clear they want WrestleMania in their city.

At the Money in the Bank 2026 post-show, the audience in attendance loudly chanted ‘We Want Mania’ as the WWE analysts discussed the fallout from the Premium Live Event. This came after the fans witnessed a spectacular show earlier in the night.

The city of New Orleans has already hosted The Showcase of the Immortals twice in the past. The first edition was WrestleMania XXX, which was one of the most memorable events in the show’s history. It featured major moments, including The Undertaker’s undefeated streak ending at the hands of Brock Lesnar and Daniel Bryan winning the WWE World Championship in an iconic moment.

WWE returned to New Orleans to host WrestleMania 34 four years later. The event featured marquee matches like The Undertaker vs. John Cena, Ronda Rousey’s in-ring debut, and the main event showdown between Brock Lesnar and Roman Reigns.

Furthermore, The Rock had announced live on SmackDown in 2025 that New Orleans would host WrestleMania 42 in the Mercedes-Benz Superdome. However, the company later changed the location to Las Vegas and held the show at Allegiant Stadium.

With fans clamoring for a WrestleMania on Bourbon Street, we will have to wait and see if WWE plans to return in the future.