Sami Zayn’s First Title Defense Tonight in Chicago Has WWE History Working Against Him

Sami Zayn has waited over a decade for this. Nine days after pulling off one of the most stunning upsets in recent WWE memory — pinning Cody Rhodes in a triple-threat at Night of Champions in Riyadh with Gunther also in the mix — the man who spent years as the internet’s favorite sympathetic loser is finally standing at the top of the mountain as Undisputed WWE Champion.

Tonight on Raw, live from the Allstate Arena in Chicago, he has to prove he belongs there.

His opponent is the same man he took the title from: Cody Rhodes, who earned the rematch by defeating Jey Uso on SmackDown just days after Zayn’s historic win. It’s a supersized, brand-crossing Monday night main event with the feel of a premium live event — and the stakes are as real as they get.

History Is Not Kind to New Champions on Their First Defense

Here’s what nobody wants to say out loud about tonight: WWE history is littered with champions who couldn’t survive their first defense.

Rey Mysterio won a championship tournament final on Raw in July 2011 only to lose the title to John Cena that same night in his very first defense.

Kane won the WWE Championship at King of the Ring 1998 and surrendered it to Steve Austin on his first defense.

The Miz cashed in his Money in the Bank briefcase to steal the belt from Drew McIntyre at Elimination Chamber 2021 and was stripped of it almost immediately when Bobby Lashley made him pay.

Daniel Bryan’s breathless Night of Champions 2013 title win was followed by a controversial finish so murky the belt was effectively stripped before he could make a clean defense.

The through-line in all those cases? A champion who won under unusual or unexpected circumstances, facing a motivated opponent who had a legitimate case to be the “real” champion. Sound familiar?

Zayn’s win at Night of Champions was widely reported to have caught WWE’s own marketing department off guard — as of July 1st, the department had not yet received instructions to update SummerSlam key art to reflect the title change, according to WrestleVotes on Fightful Select. That’s not a knock on Zayn; it’s a sign of just how seismic his win was. But it does frame the moment: this is a reign that started as a deviation from the plan, and WWE history is full of examples where those reigns end early.

Kevin Nash offered a different frame this week on his Kliq This podcast, one worth sitting with: “You busted your ass, you’ve endured a lot of things, you’ve been told to watch your political stance. You jumped through some hoops, and I’m glad that you’ve stayed in there, persevered.”

Wrestling legend JBL has also publicly backed Zayn as a legitimate champion. The wrestling world, by and large, wants this to work. But wanting it and booking it are two different things.

Cody Rhodes Has Unfinished Business — And a Point to Prove

Cody Rhodes walked into Night of Champions as the Undisputed WWE Champion. He walked out without a title. He’s not treating this as a loss to process; he’s treating it as a mistake to correct.

On SmackDown in Atlantic City, Zayn showed up in his Last Real Good Guy shirt, fired back at boos from a crowd that just weeks ago would have cheered him to the rafters, and leaned into his new position as a man defending something he finally has. Rhodes, meanwhile, earned his rematch cleanly. That matters in this context — this isn’t a screwy finish or a political maneuvering, it’s a man who is 0-1 against tonight’s champion and very much wants to even that score.

Fans, per the X/Twitter conversation around tonight’s show, are essentially split down the middle on who walks out champion. That even divide is the best possible advertising for the match. It means neither outcome feels predetermined. It means Zayn’s reign has genuine uncertainty around it.

The Third Man in the Room: CM Punk

Here’s where tonight becomes something more than a title match.

CM Punk has been absent from WWE television since the Raw after WrestleMania 42, where he came face-to-face with Cody Rhodes following his World Heavyweight Championship loss to Roman Reigns. His return has been building toward tonight for weeks — Punk has been pushing hard for a Chicago comeback, and Allstate Arena is in his backyard. He continues to be heavily advertised for the show, and a source at the venue told WrestleVotes on Fightful Select there’s been no change to his promotional status.

The broader plan, per Dave Meltzer’s reporting in the Wrestling Observer Newsletter, is for Punk to land on SmackDown — where a program with Cody Rhodes is the expected direction. A Raw appearance in Chicago would be a logical and highly dramatic exception to that rule before things shift brands.

Now layer this on top of tonight’s match: if Punk makes his return at Allstate Arena and involves himself in the Zayn-Rhodes title match, the implications split in multiple directions simultaneously.

If Punk costs Cody — whether by accident or design — Zayn retains under a cloud, and the Punk-Cody feud has its inciting incident. If Punk helps Cody win, he’s aligned himself with the new champion in a way that creates its own complications. And if Punk shows up and stays out of the match entirely, the tension between him and Rhodes becomes the post-show story everyone is talking about heading into SummerSlam.

None of those outcomes should be reported as confirmed. But all of them are on the table. Tonight is the kind of night where WWE can plant seeds for multiple storylines in a single segment, and Chicago — Punk’s city, a crowd that will respond to him at a volume that shakes the building — is exactly the right environment for it.

The Underdog Who Can’t Be the Underdog Anymore

The most interesting dynamic in tonight’s match isn’t the title. It’s the identity shift.

Sami Zayn built his entire career being the guy everyone roots for. He was the loveable loser turned improbable hero, the man whose near-misses made every crowd ache a little. His journey through the Bloodline — as Honorary Uce, as a man who chose loyalty to Kevin Owens over self-preservation — was one of the most genuinely moving storylines WWE has produced in years. Jeff Jarrett recently said on a podcast that removing Zayn from the Bloodline storyline “leaves nothing,” and he’s not wrong about the resonance that era created.

But the champion standing in the ring tonight in Chicago is not that guy. He showed up on SmackDown after Night of Champions wearing his shirt and firing back at boos. He’s a champion who knows he’s polarizing now, who has had to make peace with the fact that his title win rewrote the expected story — and some people aren’t ready to follow.

That tension is what makes tonight appointment television. Zayn defending against Rhodes isn’t just about the belt. It’s about whether the version of Sami Zayn that won the title is the version WWE and the audience are going to accept for the long haul — or whether tonight is the night the story does what so many first-defense stories have done before, and gives the title back to the man who had it.

Raw is tonight from the Allstate Arena in Chicago. The Undisputed WWE Championship match between Sami Zayn and Cody Rhodes is expected to headline. CM Punk’s status for the show remains one of the most closely watched variables in WWE right now.