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Tiffany Stratton Wins Money In The Bank Again

ByAndrew Ravens

Tiffany Stratton is Ms. Money in the Bank again.

Stratton won the Women’s Money in the Bank Ladder Match on Saturday at the Smoothie King Center in New Orleans. She outlasted Roxanne Perez, Sol Ruca, Lash Legend, Lola Vice and Jacy Jayne to grab the briefcase for the second time in her career.

She first won the contract in 2024 and cashed it in on Nia Jax in January 2025 to win the WWE Women’s Championship. Perez entered as the betting favorite. BetOnline had her at -400 before the show, with Stratton at +300.

The match opened with all six women brawling. Stratton set the tone with a senton off a ladder onto the pack. Legend threw a ladder into Perez’s face. Ruca stopped Legend’s first climb with a springboard dropkick, then sent Stratton face-first into a ladder.

Perez answered with a springboard moonsault onto Legend and Ruca. Ruca later traded right hands with Stratton on top of a ladder. When the ladder was pulled out from under her, Ruca hung from the briefcase before crashing down onto three opponents.

Ruca tried a sunset flip powerbomb on Legend from the top of a ladder, but Legend held on. Ruca then splashed off the top rope onto Legend, who was lying on a ladder bridged between the apron and the announce table. Vice choked Jayne on top of a ladder, and both fell onto another ladder and then to the floor.

Ruca blocked Perez’s climb and hit her Sol Snatcher finisher. Legend immediately powerbombed Ruca onto a ladder. Legend and Stratton climbed opposite sides of the ladder, and Stratton cracked Legend with the briefcase to send her crashing down.

Stratton qualified for the match on the Oct. 2 episode of SmackDown. She beat Tatum Paxley and Candice LeRae in a triple threat. The contract gives her a women’s title match of her choosing, anytime she wants, for one year.