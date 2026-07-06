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Tony Khan Hypes AEW All Out Chicago Return As “Red Hot Ticket”

ByMike Reichlin

Tony Khan announced AEW All Out 2026’s return to the Chicago market on Q101 Chicago, telling listeners the event will be a “red hot ticket” and laying out the exact pre-sale and on-sale dates for fans eager to secure their spots.

Appearing on Q101 Chicago with host Case, Khan confirmed the show returns to the Chicago area on Saturday, September 26, at NOW Arena in Hoffman Estates, Illinois. He opened the interview by making clear he had news for AEW fans in the city.

“Yes, I do, Case. I’m really excited to be here with you. I can’t wait to see you in person. And the excitement involves AEW coming back to Chicago. It’s going to be an incredible event. Ladies and gentlemen, AEW All Out 2026 is coming back to Chicago and the on-sale starts one week from today,” Khan said.

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Khan also walked through the full ticket schedule during the interview. VIP and premium VIP pre-sale begins July 7 at 10 a.m., the general pre-sale runs July 9 through July 12, and tickets go on sale to the general public on July 13.

“That’s right. Tickets for AEW All Out go on sale in one week. Next Monday, the event is going to be on Saturday, September 26th. It’ll be AEW All Out coming back to Chicago. And I can’t wait for this, Case. Tickets go on sale on Monday and the pre-sale starts less than 24 hours from now,” Khan said.

Khan Expects Strong Demand For Chicago

The Chicago area has hosted plenty of major AEW moments over the years, and Khan did not downplay the demand he expects for the return. He told Case that fans should move quickly once the pre-sale window opens.

“You can get involved in the VIP pre-sale tomorrow. And there’s going to be a lot of demand when AEW All Out comes back to Chicago. That’s going to be a red hot ticket, my friend,” Khan said.

The venue and date were previously reported when AEW All Out confirmed its return to Chicago’s NOW Arena. With the ticket timeline now public, the next question is what AEW has planned for the card as the company builds toward September 26.