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WWE

Triple H Can Be Overruled By These Two TKO Bosses

ByBishal Roy

Sean Ross Sapp has put names to the corporate figures who step into WWE creative decisions from above Triple H. During the July 5, 2026 Fightful Select (Sean Ross Sapp Q&A), Sapp identified TKO CEO Ari Emanuel and President Mark Shapiro as the only executives with the power and authority to override WWE’s creative direction.

The question came up because fans have wondered whether Paul Levesque is being forced to change long-term plans to satisfy executives above him. Sapp made clear that when TKO does get involved, it comes from the very top of the org chart.

They’re not like micromanaging everything. It’s always the very top guys. It’s Mark Shapiro and Ari Emanuel. They’re the ones with the power and the authority to do all that,” Sapp said.

Triple H Still Runs The Day-To-Day

TKO has held final authority over WWE since the UFC merger, but Sapp stressed the parent company is not rewriting every match, segment, and promo. Triple H continues to run the week-to-week creative operation as Chief Content Officer.

Back in April, Shapiro made the chain of command clear during a Q&A session with students, saying TKO is ultimately responsible for what happens under the company banner.

I’ll kind of walk you through that. First of all, it has complete control, so we’re responsible,” Shapiro said.

Sapp had previously noted that TKO tends to get involved around the biggest business moments, especially WrestleMania. According to Sapp, WWE creative sources told him that anything appearing on television that feels like it came out of nowhere is often the tell.

That’s really about it. From what I’ve heard. People in Creative told me if something ever happens like out of left field, that’s probably why,” Sapp said.

When Corporate Steps In

Sapp also pointed out that TKO involvement has not always improved the product. He cited The Rock and Pat McAfee being worked into WWE plans as examples of decisions that typically originate at the corporate level.

Have they been involved in changing some stuff and especially for the worst? Yeah, they have. When The Rock keeps getting shoehorned in and when Pat McAfee gets shoehorned in and all this weird stuff. Yeah, that’s usually TKO doing some like that,” Sapp said.

TKO Group Holdings was formed in September 2023 by merging Endeavor’s Zuffa, UFC’s parent company, with WWE into a single publicly traded company. The Rock’s appointment to the TKO Group Holdings board of directors is one concrete example of how influence flows from the top down.

Triple H handles WWE creative every week, but TKO has control whenever Emanuel or Shapiro want something pushed through. For more background on the parent company’s structure, see our look at TKO Group Holdings acquisitions and what they mean for WWE.