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WWE Tickets 25% Off Through July 6

ByMike ReichlinProfessional Wrestling Journalist

WWE is marking America’s 250th anniversary with a limited-time ticket promotion: 25% off select tickets for domestic WWE live events when you use promo code AMERICA at checkout.

The offer runs now through Sunday, July 6, 2026 at 11:59 PM ET. WWE says the discount applies to select tickets across its domestic live event schedule — including weekly TV tapings, house shows on the Summer Tour, premium live events, and SummerSlam weekend in Minneapolis.

How to use promo code AMERICA

  • Promo code: AMERICA
  • Discount: 25% off select tickets
  • Eligible events: Domestic WWE live events (select inventory; exclusions may apply)
  • Deadline: July 6, 2026 at 11:59 PM Eastern Time
  • Where to buy: WWE tickets on Ticketmaster or SEScoops.com/tickets

Note: Promo codes and ticket availability are set by WWE/Ticketmaster. SEScoops earns a commission if you purchase through our ticket links.

Full WWE schedule featured in the promotion (July–August 2026)

Below is the complete run of events WWE highlighted in its patriotic sale graphic, with venue details and direct ticket links.

July 2026

  • Monday, July 6 — WWE Monday Night RAW (Chicago area)
    Allstate Arena, Rosemont, IL — 6:30 PM
    Get tickets
  • Friday, July 10 — WWE Friday Night SmackDown (Oklahoma City, OK)
    Paycom Center — 6:30 PM
    Get tickets
  • Saturday, July 11 — WWE Summer Tour 2026 (Las Cruces, NM)
    NMSU Pan American Center — 7:30 PM
    Get tickets
  • Sunday, July 12 — WWE Summer Tour 2026 (Albuquerque, NM)
    The Pit (University Arena) — 7:00 PM
    Get tickets
  • Monday, July 13 — WWE Monday Night RAW (Dallas, TX)
    American Airlines Center — 6:30 PM
    Get tickets
  • Thursday, July 16 — WWE Summer Tour 2026 (Allentown, PA)
    PPL Center — 7:30 PM
    Get tickets
  • Friday, July 17 — WWE Friday Night SmackDown (Albany, NY)
    MVP Arena — 7:30 PM
    Get tickets
  • Saturday, July 18 — WWE Saturday Night’s Main Event (New York, NY)
    Madison Square Garden — 7:30 PM
    Get tickets
  • Monday, July 20 — WWE Monday Night RAW (Detroit, MI)
    Little Caesars Arena — 7:30 PM
    Get tickets
  • Friday, July 24 — WWE Friday Night SmackDown (Oakland, CA)
    Oakland Arena — 4:30 PM
    Get tickets
  • Saturday, July 25 — WWE Summer Tour 2026 (Stockton, CA)
    Adventist Health Arena — 7:30 PM
    Get tickets
  • Sunday, July 26 — WWE Summer Tour 2026 (Bakersfield, CA)
    Dignity Health Arena — 7:00 PM (listed as WWE Supershow)
    Get tickets
  • Monday, July 27 — WWE Monday Night RAW (Los Angeles area)
    Intuit Dome, Inglewood, CA — 4:30 PM
    Get tickets
  • Thursday, July 30 — WWE Summer Tour 2026 (Springfield, IL)
    Bank of Springfield Center — 7:30 PM
    Get tickets
  • Friday, July 31 — WWE Friday Night SmackDown (Green Bay, WI)
    Resch Center — 6:30 PM
    Get tickets

August 2026 — SummerSlam Minnesota

  • Saturday, August 1 — WWE SummerSlam Saturday (Minneapolis, MN)
    U.S. Bank Stadium
    Get tickets
  • Sunday, August 2 — WWE SummerSlam Sunday (Minneapolis, MN)
    U.S. Bank Stadium — 4:30 PM
    Get tickets

WWE is also selling a 2-day SummerSlam combo package for August 1–2 at U.S. Bank Stadium if you want both nights on one purchase.

Why this matters for fans

This is one of WWE’s bigger ticket pushes of the summer. The July stretch mixes weekly TV (Raw and SmackDown), a run of Summer Tour house shows, a marquee Saturday Night’s Main Event at Madison Square Garden, and the road to SummerSlam in Minneapolis.

With the AMERICA code expiring on July 6, fans planning any of these stops will want to move quickly — especially for MSG and SummerSlam, where inventory tends to move fast.