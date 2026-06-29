WWE Tickets 25% Off Through July 6

WWE is marking America’s 250th anniversary with a limited-time ticket promotion: 25% off select tickets for domestic WWE live events when you use promo code AMERICA at checkout.

The offer runs now through Sunday, July 6, 2026 at 11:59 PM ET. WWE says the discount applies to select tickets across its domestic live event schedule — including weekly TV tapings, house shows on the Summer Tour, premium live events, and SummerSlam weekend in Minneapolis.