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WWE Hall of Famer Was Almost Left "Paralyzed" in a Match

ByM WatsonProfessional Wrestling Journalist

A WWE Hall of Famer recalled a horrific in-ring incident that almost left him paralyzed.

He is none other than Bret ‘The Hitman’ Hart. In a recent appearance on Inside the Ropes, Hart recalled a tag team match between The Hart Foundation and Twin Towers in 1989. One of his opponents, One Man Gang, asked him to do a sunset flip after hitting the ropes.

However, the 600-pound wrestler dropped his entire weight on the Hitman’s chest instead of taking the bump the right way. The Excellence of Execution revealed that he had a numb feeling all over his body and was almost left paralyzed.

“I think I came maybe like a hair close to paralyzing myself, and it’s like a 600-pound guy sits on your chest from about that high and just drops. I had this numb feeling over my whole body like I was paralyzed. I was lying in the ring going, I think that’s about as close as you can get to being paralyzed. Like, he almost broke—he almost paralyzed me.”

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Despite the horrific incident, the former five-time WWE Champion was not bitter about it. Instead, he called it a great match and continued his in-ring career, which ultimately made him one of the greatest wrestlers of all time.

Elsewhere, Bret Hart is doing major non-wrestling appearances and signings these days. So, it will be interesting to see what is next for him.