WWE Hall of Famer Was Almost Left "Paralyzed" in a Match

A WWE Hall of Famer recalled a horrific in-ring incident that almost left him paralyzed.

He is none other than Bret ‘The Hitman’ Hart . In a recent appearance on Inside the Ropes , Hart recalled a tag team match between The Hart Foundation and Twin Towers in 1989. One of his opponents, One Man Gang, asked him to do a sunset flip after hitting the ropes.

However, the 600-pound wrestler dropped his entire weight on the Hitman’s chest instead of taking the bump the right way. The Excellence of Execution revealed that he had a numb feeling all over his body and was almost left paralyzed.

“I think I came maybe like a hair close to paralyzing myself, and it’s like a 600-pound guy sits on your chest from about that high and just drops. I had this numb feeling over my whole body like I was paralyzed. I was lying in the ring going, I think that’s about as close as you can get to being paralyzed. Like, he almost broke—he almost paralyzed me.”