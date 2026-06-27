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WWE

WWE Night of Champions Match Order Revealed

ByAndrew RavensProfessional Wrestling Journalist

The match order for today’s WWE Night of Champions premium live event has been revealed, with the 6-match event featurings its top to matches on the first and final slots.

  • King of the Ring Final: Oba Femi vs. Jey Uso
  • Queen of the Ring Final: Liv Morgan vs. IYO SKY
  • Steel Cage Match: Seth Rollins vs. Bron Breakker
  • WWE United States Championship: Trick Williams vs. Ricky Saints
  • WWE Women’s United States Championship: Tiffany Stratton vs. Jade Cargill
  • Undisputed WWE Championship: Cody Rhodes vs. Gunther vs. Sami Zayn

It’s worth noting that CM Punk is not in Saudi Arabia for the event.