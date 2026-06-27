WWE Night of Champions Match Order Revealed

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WWE Friday Night SmackDown
Ball Arena · Denver, CO
GCW Presents "The Last Frontier - The Sequel"
The Arctic Rec Center · Anchorage, AK
MLW: Major League Wrestling
Center Stage Theater · Atlanta, GA
ALL Elite Wrestling presents Collision
Truist Arena · Highland Heights, KY
WWE Monday Night RAW
Enterprise Center · Saint Louis, MO
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