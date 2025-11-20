WWE Announces New European Tour Date Before Royal Rumble In Saudi Arabia

WWE announced on Thursday, November 20, that a live event in Brussels, Belgium, has been added to the Road To Royal Rumble tour scheduled for January 2026. The Road To Royal Rumble tour is a series of international events that will take place before the Royal Rumble Premium Live Event, which will be held in Saudi Arabia.
The Brussels event will take place at the Forest National venue on Tuesday, January 20, 2026. Tickets for the show will be available for purchase on Tuesday, November 25.
Updated Dates For The WWE Road To Royal Rumble Tour
January 8, 2026— Road To Royal Rumble Tour (Leipzig, Germany)
January 9, 2026 — Friday Night SmackDown (Berlin, Germany)
January 10, 2026 — Road To Royal Rumble Tour (Glasgow, Scotland)
January 11, 2026 — Road To Royal Rumble Tour (Copenhagen, Denmark)
January 12, 2026 — Monday Night Raw (Düsseldorf, Germany)
January 13, 2026 — Road To Royal Rumble Tour (Mannheim, Germany)
January 15, 2026 — Road To Royal Rumble Tour (Newcastle, England)
January 16, 2026 — Friday Night SmackDown (London, England)
January 17, 2026 — Road To Royal Rumble Tour (Gda?sk, Poland)
January 18, 2026 — Road To Royal Rumble Tour (Nottingham, England)
January 19, 2026 — Monday Night Raw (Belfast, Northern Ireland)
January 20, 2026 — Road To Royal Rumble Tour (Brussels, Belgium)