WWE Announces Holiday Tour Dates Including 7 Raw and SmackDown Tapings

WWE has revealed its annual Holiday Tour schedule, featuring seven televised Raw and SmackDown episodes alongside 10 live events spanning from early December through early January.
The tour kicks off December 5 with SmackDown in Austin, Texas at the Moody Center and concludes January 5, 2026 with Raw in Buffalo, New York at KeyBank Center. Notable television tapings include Raw from Hershey’s GIANT Center on December 15 and SmackDown from Brooklyn’s Barclays Center on January 2.
The live event circuit features multiple shows on December 27 and 28, with WWE running split tours across Florida, Pennsylvania, and New York markets. Orlando’s Kia Center will host Raw on December 29, while the traditional New Year’s Day show returns to Syracuse at Upstate Medical Arena on January 1, 2026.
Presale tickets become available Wednesday, October 22 at 10 a.m. local time using code WWETIX on Ticketmaster.com. The presale window runs through Thursday, October 23 at 11:59 p.m. local. General ticket sales begin Friday, October 24 at 10 a.m. local time.
The 17-event tour represents WWE’s largest holiday schedule in recent years, with a concentrated focus on the Northeast and Florida markets during the final week of December.
Complete Schedule:
- Friday, December 5 – SmackDown at Moody Center in Austin, Texas
- Friday, December 12 – SmackDown at Mohegan Arena at Casey Plaza in Wilkes Barre, Pennsylvania
- Monday, December 15 – Raw at GIANT Center in Hershey, Pennsylvania
- Friday, December 19 – SmackDown at Van Andel Arena in Grand Rapids, Michigan
- Friday, December 26 – WWE Live Holiday Tour at CFG Bank Arena in Baltimore, Maryland
- Saturday, December 27 – WWE Live Holiday Tour at Benchmark International Arena in Tampa, Florida
- Saturday, December 27 – WWE Live Holiday Tour at PPG Paints Arena in Pittsburgh, Pennsylvania
- Sunday, December 28 – WWE Live Holiday Tour at VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida
- Sunday, December 28 – WWE Live Holiday Tour at Blue Cross Arena in Rochester, New York
- Monday, December 29 – Raw at Kia Center in Orlando, Florida
- Tuesday, December 30 – WWE Live Holiday Tour at Hertz Arena in Ft. Myers, Florida
- Tuesday, December 30 – WWE Live Holiday Tour at Little Caesars Arena in Detroit, Michigan
- Thursday, January 1, 2026 – WWE Live Holiday Tour at Upstate Medical Arena in Syracuse, New York
- Friday, January 2, 2026 – SmackDown at Barclays Center in Brooklyn, New York
- Saturday, January 3, 2026 – WWE Live Holiday Tour at DCU Center in Worcester, Massachusetts
- Sunday, January 4, 2026 – WWE Live Holiday Tour at Total Mortgage Arena in Bridgeport, Connecticut
- Monday, January 5, 2026 – Raw at KeyBank Center in Buffalo, New York