WWE Announces Holiday Tour Dates Including 7 Raw and SmackDown Tapings

WWE has revealed its annual Holiday Tour schedule, featuring seven televised Raw and SmackDown episodes alongside 10 live events spanning from early December through early January.

The tour kicks off December 5 with SmackDown in Austin, Texas at the Moody Center and concludes January 5, 2026 with Raw in Buffalo, New York at KeyBank Center. Notable television tapings include Raw from Hershey’s GIANT Center on December 15 and SmackDown from Brooklyn’s Barclays Center on January 2.

The live event circuit features multiple shows on December 27 and 28, with WWE running split tours across Florida, Pennsylvania, and New York markets. Orlando’s Kia Center will host Raw on December 29, while the traditional New Year’s Day show returns to Syracuse at Upstate Medical Arena on January 1, 2026.

Presale tickets become available Wednesday, October 22 at 10 a.m. local time using code WWETIX on Ticketmaster.com. The presale window runs through Thursday, October 23 at 11:59 p.m. local. General ticket sales begin Friday, October 24 at 10 a.m. local time.

The 17-event tour represents WWE’s largest holiday schedule in recent years, with a concentrated focus on the Northeast and Florida markets during the final week of December.

Complete Schedule: