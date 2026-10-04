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Cody Rhodes Shows Up as Guile at UFC 332

ByM WatsonProfessional Wrestling Journalist

Cody Rhodes is going full steam ahead in promoting his upcoming movie and showed up as the character at a recent UFC event.

The American Nightmare is playing Guile in the live-action version of Street Fighter. He decided to don his character’s look and showed up at UFC 332 at Delta Center in Salt Lake City, Utah.

Rhodes was seen with other fans in attendance wearing Guile’s hair wig and showing enthusiasm alongside the WWE megastar. You can check out the video posted by Street Fighter Movie on X below:

The Street Fighter movie is set to hit theatres on October 16, 2026. Alongside Cody Rhodes, it will also feature another top WWE superstar, Roman Reigns. The Tribal Chief will play Akumi in the live-action film.

Meanwhile, Rhodes is embroiled in a heated feud with Randy Orton on SmackDown. Both stars have picked up one victory over each other at major events this year. Rhodes defeated Orton at WrestleMania 42 Night 1, while the Viper got redemption by beating him at Sunday Night’s Main Event last month.

The feud took another drastic turn on the recent episode of SmackDown when Orton cost Rhodes a chance to qualify for the 2026 Money in the Bank ladder match. This has possibly fueled the fire even more between the former mentor-student duo.

With tensions continuing to build, it will be interesting to see if there will be a rubber match between Rhodes and Orton to settle their feud.