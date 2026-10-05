Former WWE Star Rips AEW Over Backstage Fights Leaking Online

Enzo Amore is weighing in on wrestling’s long history of backstage altercations and using the moment to draw a pointed contrast between how WWE handled those situations during his run and how he feels AEW handles them now.

Speaking with Maven , Enzo reacted to a story Heath Slater recently told about a physical altercation between Enzo and Curtis Axel on a WWE bus, which reportedly started after Axel threw one of Enzo’s speakers before the two ended up in a fight that other wrestlers had to break up.

Enzo said he’d never heard the story shared publicly before, but called Slater’s version fair, and made clear that disagreements and the occasional physical altercation are simply part of life in a wrestling locker room.

That’s funny, man. And I never heard anybody talk about that incident ever. I didn’t know it was out there. I’m not a dick. I’m just a really good guy. But you take my kindness for weakness, I immediately throw hands. So I never spoke about this and I never really will. Heath was fair enough. Heath was right, though. In the locker room, it happens. It happens. Not everybody gets along. It’s just part of the business.

Hey, bro, I had to fight. Look it, I had to fight for everything I got. I didn’t get where the f*** I got being some pushover. When s*** hit the fan backstage or when I had to go walk in a room and talk to Vince McMahon one-on-one or I had to go talk to Hunter one-on-one, those conversations stayed there.

And with the boys, the same s***. If I fist fought another guy in the locker room, you probably never heard of it because I probably f***ing won. What happens in the WWE locker room as far as fist fights never left.