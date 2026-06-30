Jim Ross Heading Home After Over 30 Days In Hospital

Jim Ross delivered the news fans had been waiting weeks to hear, confirming on X that he is finally heading home after more than 30 days in the hospital. The WWE Hall of Famer and AEW commentator shared the update himself, capping a difficult stretch in Norman, Oklahoma.

“Heading home tomorrow! Over 30 days in the hospital come to a grateful end. Count your blessings daily,” Ross wrote, in his first direct confirmation of the discharge, per Jim Ross via Twitter/X (@JRsBBQ).

The message arrives after a run of rough updates on JR’s condition. We previously covered the timeline pointing to his discharge, and the announcement is the personal capstone to it.

How Jim Ross Ended Up Hospitalized

The lengthy stay followed a string of health problems. Ross suffered a fall at home that caused him to miss his flight to AEW Double or Nothing, an incident detailed in our earlier coverage of his targeted commentary return.

He eventually made it to New York to call Jon Moxley vs. Kyle O’Reilly, but the trip got worse when his back went out at the hotel. “So now I’m in the hotel with my back out, and I can’t function. So it was just a horrible experience,” Ross recalled.

While on day 22 of his stay, he made clear he was not giving up. “Day 22 in the hospital in Norman. Watching @CWSOmaha with my @soonerbaseball. Thanks for everyone’s kind thoughts and prayers. Don’t count me out just yet. I’m still fighting!”

Ross Being Screened For Long-Term Concerns

Beyond the falls and back trouble, Ross has been open about doctors monitoring him for serious long-term concerns, including possible dementia or Alzheimer’s. He said he felt good overall while undergoing the tests.

“They’re worried about dementia or Alzheimer’s, and I’m like, ‘What the hell are you gonna do about it? There’s not a cure,'” Ross said. “I’m going through a lot of tests. I don’t feel bad at all, I feel great, actually.”

Heading home does not erase everything Ross has been dealing with, but it marks a step in the right direction for one of wrestling’s most beloved voices.