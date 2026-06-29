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WWE

Joe Hendry Set For Live Performance On WWE Raw Tonight

ByMike ReichlinProfessional Wrestling Journalist

Joe Hendry returns to WWE Raw tonight for a live musical performance, marking his first appearance since helping the Street Profits dethrone The Vision for the World Tag Team titles. The show comes from Atlantic City, New Jersey, with a special 6 p.m. ET start time on Netflix because WWE is pre-taping Friday’s SmackDown for the Fourth of July holiday weekend.

Hendry had been absent for weeks before making his return last Monday following a steel chair attack from Austin Theory. He got his revenge by costing The Vision the gold, then watched the group take another hit over the weekend as Seth Rollins beat Bron Breakker in a steel cage match at Night of Champions.

WWE announced the performance on social media, teasing the segment from Atlantic City.

The musical spot lines up with Hendry’s WWE album set to drop this summer, and it leaves his unfinished business with Theory and Breakker simmering heading into SummerSlam season.

Two New Grudge Matches Added

WWE has confirmed a pair of grudge matches for tonight’s show, with LA Knight facing Jimmy Uso and Rey Mysterio meeting Ethan Page. Both bouts join an already loaded lineup as the company builds toward SummerSlam.

Night of Champions also saw Oba Femi and IYO SKY win the King and Queen of the Ring tournaments, each earning World title shots at the PLE. SKY is challenging Liv Morgan for the Women’s World Championship, and Femi could reveal his choice tonight.

Per WWE, here is the updated Raw lineup:

  • King of the Ring winner Oba Femi kicks off the show
  • World Heavyweight Champion Roman Reigns appears
  • LA Knight vs. Jimmy Uso
  • Rey Mysterio vs. Ethan Page
  • Joe Hendry live musical performance
  • Chad Gable vs. JD McDonagh
  • Queen of the Ring winner IYO SKY appears

Raw airs live on Netflix at the special start time of 6 p.m. ET from Atlantic City, New Jersey.