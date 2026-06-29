Joe Hendry Set For Live Performance On WWE Raw Tonight

Joe Hendry returns to WWE Raw tonight for a live musical performance, marking his first appearance since helping the Street Profits dethrone The Vision for the World Tag Team titles. The show comes from Atlantic City, New Jersey, with a special 6 p.m. ET start time on Netflix because WWE is pre-taping Friday’s SmackDown for the Fourth of July holiday weekend.

Hendry had been absent for weeks before making his return last Monday following a steel chair attack from Austin Theory. He got his revenge by costing The Vision the gold, then watched the group take another hit over the weekend as Seth Rollins beat Bron Breakker in a steel cage match at Night of Champions.