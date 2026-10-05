Keanu Carver Is Reportedly Gone From WWE

Keanu Carver is gone from WWE.

PWInsider’s Mike Johnson reports that the NXT talent has been removed from WWE’s internal roster and is no longer with the company.

The news follows a POST Wrestling report that an NXT talent filed an order of protection against Carver, whose real name is Kevin Robertson. The petitioner was previously in a relationship with him.

The petition, filed in Florida on Sept. 14, accuses Robertson of stalking and harassing the petitioner after their breakup. It alleges he showed up at the petitioner’s home uninvited and called the petitioner’s phone repeatedly.

A temporary order was granted the same day. After a hearing on Sept. 22, it was extended through Oct. 20, when another hearing is scheduled. Robertson is barred from contacting the petitioner or coming within 500 feet of them.

The allegations have not been tested in court, and no charges have been reported.

Robertson did not respond to POST Wrestling’s requests for comment on the allegations. On the night the report came out, he posted on X, accusing critics of “virtue signaling” and writing that “everything done inna dark come to light.” He later deleted the post.

WWE did not respond to questions about his status at the time of the initial report.

Carver signed with WWE in late 2023 and debuted in the NXT Breakout Tournament that December. The former Temple defensive tackle also appeared on Evolve and WWE LFG before joining the NXT roster in January 2026.