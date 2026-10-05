Roman Reigns' Fan Admits He is "So Gay" for Him

A huge Roman Reigns fan made a public revelation about his feelings for the OTC.

He is hip-hop radio personality and podcast host Bootleg Kev. At a recent event where Roman Reigns was present to promote his upcoming film, Street Fighter: The Movie, Kev was thrilled at the prospect of meeting him. When asked if he wanted to meet the OTC, he said,

I’m so gay for Roman Reigns [You want to meet him?]Yes, ofcourse.

He then met Reigns in person and expressed his full fandom for the reigning WWE World Heavyweight Champion. Kev even brought up Reigns’ match against Brock Lesnar and Seth Rollins cashing in his Money in the Bank contract on him at WrestleMania 31, calling it a great match with incredible storytelling. You can watch the entire meeting in a clip posted on social media below:

Roman Reigns is set to defend his World title at WWE Money in the Bank 2026

Roman Reigns has been on a dominant run as the World Heavyweight Champion ever since he won the title from CM Punk at WrestleMania 42. The OTC is next set to defend his title against LA Knight at the upcoming Money in the Bank 2026 Premium Live Event.

The Tribal Chief has been having an altercation with the Megastar for weeks. Moreover, Reigns is set to return for the go-home episode of RAW for Money in the Bank and is likely to say his final words before going to war with LA Knight.

With Reigns set for a huge title defense, it will be interesting to see whether he can win and walk out still the champion.