SEScoops
WWE

Sami Zayn Could Be Headed For A Historic Letdown

ByBishal Roy

Dave Meltzer has set a hard deadline for Sami Zayn’s WWE title run, warning that losing the belt within 9 days would be a public slap in the face and that a reign ending before SummerSlam would go down as historically weak.

Zayn won the Undisputed WWE Championship at Night of Champions 2026 in Riyadh, Saudi Arabia, pinning Cody Rhodes in a Triple Threat Match that also featured Gunther.

WWE presented the moment as Zayn finally reaching the top after roughly a decade with the promotion. The title win reportedly caught even WWE’s own marketing department off guard.

Speaking on Wrestling Observer Radio, Meltzer argued that how WWE handles the next few weeks will reveal whether the company genuinely views Zayn as a top guy or just a placeholder.

Meltzer framed the situation around a concrete date: SummerSlam. He said a quick title loss can be excused when someone is obviously a bridge, but that pulling the belt off Zayn this fast would read very differently to fans.

I think doing it nine days later, in this specific case, is a real bad move. There are cases where it’s not, when it’s someone who’s clearly a transitional champion, and he is a transitional champion, but I think nine days, people will take that as a slap in the face to him,” Meltzer said.

The SummerSlam Test For Zayn’s Reign

Meltzer’s core point was that holding the belt and being treated as the company’s centerpiece are two different things. He questioned whether WWE actually sees Zayn as a main-event-level star if the reign does not survive to SummerSlam.

If he doesn’t go into SummerSlam as champion, it’s kind of, what would you call it, a championship reign that’s really historically pretty weak. It basically says, do they really believe in him as a top guy? Obviously not,” Meltzer said.

He added that a title only carries weight when the promotion truly views the holder as its top attraction.

You can put the belt on anyone at any time, but it only means something if, in their mind, the top guy has the belt,” Meltzer said.

Meltzer pointed to Dolph Ziggler’s old title win as an example of WWE handing someone a championship without changing their spot on the card. He was careful to note the comparison is not exact: a title win alone does not always mean the company is fully behind a wrestler.

That skepticism is not new. AJ Styles has already pushed back on the transitional champion narrative now surrounding Zayn, while the reaction to the win itself surprised more than just fans.

Sami Zayn is booked to defend the title against Cody Rhodes on the July 6 edition of Raw in Chicago. If WWE rushes the belt back to Rhodes or another SummerSlam headliner, Meltzer’s warning about how the reign will be remembered comes into play.