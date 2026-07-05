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AEW

5 Dream Matches Sheamus Could Have If He Lands In AEW

ByMike Reichlin

Sheamus is set to leave WWE once his contract expires, according to Fightful Select’s Sean Ross Sapp, who reported that the Celtic Warrior rejected a restructured extension and was not released by the company.

Sheamus has not wrestled since undergoing shoulder surgery late last year, and his last match came on the November 17 episode of Raw alongside John Cena and Rey Mysterio. There’s no word yet on where he lands next, but if AEW is the destination, Tony Khan’s roster is loaded with opponents who could match Sheamus’ physical style.

Here are five dream matches waiting for him if he shows up in AEW this fall.

Sheamus vs. Claudio Castagnoli

This is the easiest one to book. Sheamus and Claudio Castagnoli spent years together as The Bar, winning Raw and SmackDown tag team gold and building one of WWE’s most respected tag teams of the last decade. Sheamus has said Castagnoli reinvigorated his career at a point when he needed it most.

A singles match between two old partners who have each changed since splitting up practically writes itself. AEW could sell it as two men settling who actually “set the bar,” and the in-ring chemistry is already proven.

Sheamus vs. MJF

MJF is the polar opposite of Sheamus on the microphone, and that’s exactly what makes this one interesting. Sheamus lets his fists do the talking, while MJF has built his entire run in AEW around getting under people’s skin before he ever locks up.

The story tells itself: a mouthy heel who talks a big game running into a veteran who has heard every insult in the book and just wants to hit somebody. AEW could lean into MJF trying to weasel his way out of a fight he can’t talk his way through, which would make the eventual physical response land even harder.

Sheamus vs. Jon Moxley

Moxley is still positioned as a top AEW act, and stylistically this is a fight, not a wrestling match. Both men have built careers on grit and punishment over finesse, which makes it one of the more believable feud starters if Sheamus walks through the door.

Sheamus has a long history of thriving against rugged, physical opponents, and Moxley’s no-frills approach lines up with that better than almost anyone else on the roster.

Sheamus vs. Kazuchika Okada

Okada gives Sheamus a marquee opponent with international pedigree instead of a story rooted purely in WWE history. It’s a way to make him look important in a new company right away, pairing Okada’s big-match presence against Sheamus’ clubbing offense and two decades of credibility.

Sheamus vs. Will Ospreay

Ospreay represents the opposite challenge: speed and highlight-reel offense against brute force. The match writes itself around whether Sheamus can slow Ospreay down enough to turn an athletic showcase into a fight, and it’s the kind of pairing that bridges wrestling generations and gets people talking.

None of this is official. There’s no report linking Sheamus to AEW specifically, and his next move, whether that’s another promotion, time away, or a WWE return down the road, remains unknown. But if he does show up in AEW this fall, the promotion already has a mix of reunion matches, hard-hitting wars, and first-time attractions ready to go.