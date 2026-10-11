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Tiffany Stratton Says She’s “Banged Up” After Scary MITB Spot

ByM Watson

Tiffany Stratton admitted the Money in the Bank ladder match took a physical toll on her.

The Center of the Universe landed awkwardly on her head after jumping off the top of the ladder. Despite the scary spot and other nasty bumps, she walked away as the winner. After that, she appeared on the Money in the Bank 2026 post-show. Jackie Redmond asked Tiffy Time how she was feeling physically.

Stratton said that she was banged up after what the fans witnessed during the Money in the Bank ladder match. However, she felt amazing after winning the high-stakes bout, which overcame the pain.

Physcially, I’m a little banged up … I’m sure we all saw what happened out there. Couple of crazy bumps, but all in all, I won this briefcase, so I’m doing amazing.

Money in the Bank Post-Show: Oct. 10, 2026

Tiffany Stratton walked into the match with a major advantage. She won the Money in the Bank ladder match in 2024, and that led to her winning her first WWE Women’s Championship in 2025. However, this time, a field of young, rising stars stood in her way.

The match was a spectacular sight, and it ended when Stratton outlasted the powerhouse, Lash Legend, in the final moments and grabbed the briefcase once again in her career. Moreover, she even had a celebratory moment with her best friend and the reigning WWE Women’s Champion, Chelsea Green, at the post-show.

However, with Stratton now guaranteed a title shot, things could get interesting if she decides to betray her friend and snatch the title from Green.