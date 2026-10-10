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Triple H Comments On LA Knight's Loss At Money In The Bank

ByAnutosh Bajpai

Triple H reacts to Money In The Bank.

The WWE Creative Chief was interviewed backstage during the Money In The Bank post-show. He first commented on the numerous crazy spots during both the ladder matches, saying that it is the performance of the young stars that stuck out to him coming out of the PPV:

The thing that stuck out to me tonight was youth. I saw it across the board. I saw it with the women’s Money in the Bank, the men’s Money in the Bank, Oba Femi having a night where he was pushed hard by Bronson Reed.

The landscape here can change at any moment. Tonight was no different. The youth is what impressed me tonight, across the board. Young, hungry talent, striving and literally climbing the ladder for success and going through anything to get there. It was an impressive night.

He Proved That He Belongs In That Title Scene: Triple H

Money in the Bank Post-Show: Oct. 10, 2026

The Game also commented on LA Knight once again failing to win the world title as Roman Reigns picked up the victory in the opening match of the night. Triple H claimed that the Megastar left the match greater than he went in:

LA Knight, to me, left this match greater than he went in. LA Knight proved that he is a megastar. He proved that he belongs in that title scene and that he is a top attraction in this business. Roman Reigns proved there is only one Roman Reigns,

The post-show featured an appearance from the new Mr. Money In The Bank, Penta as well. He promised fans a big surprise after his victory. You can check out his comments here.