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WWE

Penta Promises 'Big Surprise' After Money In The Bank Victory

ByAnutosh Bajpai

Penta promises a big surprise.

The masked star made an appearance on the Money In The Bank post-show after winning the Men’s Ladder match in the main event of the PLE. He was asked if he had put any thought into how he was going to use the briefcase that gets him a guaranteed world championship match. Penta said that the win is a big surprise for him too and he has some ideas in his mind:

This is a big surprise. I have a lot of ideas in my mind right now, but for now, I am focused [on] what is next. Something in my soul feel [that] Penta to soon become a world champion.

Very Soon I Have Big Surprise: Penta

The Mexican star was then asked about his brother Rey Fenix and if he thought he would become this popular with the audience this fast. Penta said that he loves everything he does with his brother, before promising that he will have a big surprise for everyone soon:

I think the time is perfect. So now I’m focused and Money In the Bank, now I get it. With my brother, I love my brother, I love Lucha Bros, I love everything about with my brother too. But I know very soon I have big surprise for everyone.

The wrestling veteran was later also asked about his recent loss to Roman Reigns. Penta said he now knows why The Tribal Chief is the best in the universe before putting both world champions on notice.

The quotes in this article have been edited for clarity.