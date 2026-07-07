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WWE

WWE Does Not View Sami Zayn As ‘Money Player’ Despite WWE Title Win

ByAndrew Ravens

According to Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer says WWE does not view Sami Zayn as a “money player” despite his Undisputed WWE Championship win at Night of Champions, and that the title change was always intended as a transitional reign rather than a long-term investment.

I saw a lot of people upset about it and it was like, look, this is what it was going to be. You know that going in. They don’t really at this point in time, they do this for the undercard titles, they really don’t for the two major men’s titles — they aren’t really passing around belts now. They really are in the hands of the people who the perception is are the money players, and Sami is not in their mind one of those people. He could have been. There was a time where he was, but even then in their minds he still wasn’t because it’s like one of those things of they’re still all brainwashed by the cosmetics in a lot of ways, and that certain people are good hands but they can’t be the guy. And Sami is one of those guys in their minds that can’t be the guy.

Zayn won the Undisputed WWE Championship at Night of Champions by defeating Cody Rhodes and has already been booked to defend against Rhodes on July 6 on Raw in Chicago.