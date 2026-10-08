WWE Legend Signs with Stoked Sports & Entertainment

Thaddeus Bullard, also known as WWE legend Titus O’Neil, has inked a deal with Stoked Sports & Entertainment.

“I have spent my career helping talent build careers with staying power and Stoked is the platform I always wanted to build from,” Hunt said. “Titus and this class are exactly the kind of talent we want to grow with, on the field and well beyond it.”

O’Neil headlines a signing class that also includes former heavyweight world champion Shannon Briggs, veteran NBA forward Patrick Patterson, former NBA guard Darius Miller, and two-time NBA champion Norris Cole.

“Stoked sees athletes and entertainers as whole people with businesses, families and legacies to build,” O’Neil said. “Tammy and this team think the way I think, and that is why I am all in.”