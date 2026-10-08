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WWE Legend Signs with Stoked Sports & Entertainment

ByElla Jay

Thaddeus Bullard, also known as WWE legend Titus O’Neil, has inked a deal with Stoked Sports & Entertainment.

A press released obtained by PWInsider revealed the signing, which coincides with a major expansion of the agency’s management division, led by co-founder and Head of Sports Tammy Hunt.

“I have spent my career helping talent build careers with staying power and Stoked is the platform I always wanted to build from,” Hunt said. “Titus and this class are exactly the kind of talent we want to grow with, on the field and well beyond it.”

O’Neil headlines a signing class that also includes former heavyweight world champion Shannon Briggs, veteran NBA forward Patrick Patterson, former NBA guard Darius Miller, and two-time NBA champion Norris Cole.

“Stoked sees athletes and entertainers as whole people with businesses, families and legacies to build,” O’Neil said. “Tammy and this team think the way I think, and that is why I am all in.”

In the world of WWE, O’Neil is a one-time Tag Team and 24/7 Champion. He last wrestled in November 2020, challenging Bobby Lashley for the WWE United States Championship on Raw. The same year, WWE honored him with the Warrior Award as a part of the 2020 Hall of Fame class.

His latest WWE work sees him serve as a Global Ambassador. The company moved him to the alumni section of its talent roster last month.

Stoked Sports & Entertainment is a management company that represents talents across both professional entertainment and sports.