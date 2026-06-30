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AEW Files Trademark For New ‘Death’s Door’ Concept

ByMike ReichlinProfessional Wrestling Journalist

AEW has filed a trademark for the name “Death’s Door,” a move that signals the promotion plans to build the new match concept into a recurring fixture rather than a one-night stunt. The filing follows the debut of the Death’s Door match at AEW Forbidden Door 2026.

The application covers a broad range of wrestling-related goods and services, pointing to long-term commercial plans for the stipulation. Listed categories include “entertainment in the nature of wrestling contests,” “entertainment services in the nature of live professional wrestling performances,” and “entertainment services in the nature of production of professional wrestling programs and events.”

That scope spans live events, television production, and in-ring competition, suggesting AEW intends to use the Death’s Door name across multiple platforms going forward.

Death’s Door Debuts At Forbidden Door

Team DCMJF vs Team Briscoe | AEW Forbidden Door 2026 Highlights Presented by Upper Deck

The Death’s Door match made its debut this past weekend at AEW Forbidden Door 2026, held Sunday, June 28, 2026, at the SAP Center in San Jose, California. The show marked the fifth annual Forbidden Door and featured talent from AEW, NJPW, CMLL, and STARDOM.

The match itself was a multi-person steel-cage-style bout that saw Team Briscoe defeat Team DCMJF. By winning, Mark Briscoe earned a guaranteed AEW World Championship match against MJF.

For more on the event where the concept debuted, see our coverage of Jay White’s return to AEW at Forbidden Door and the latest AEW news and notes on All In and forward booking plans.

MJF vs. Mark Briscoe Set For Dynamite

Briscoe will cash in his earned title shot this week on Dynamite, where MJF defends the AEW World Championship against him. The match is set to open the show.

With the trademark in progress, AEW appears to be treating Death’s Door as a permanent addition to its match catalog rather than a one-off attraction.