AEW Files Trademark For New ‘Death’s Door’ Concept

AEW has filed a trademark for the name “Death’s Door,” a move that signals the promotion plans to build the new match concept into a recurring fixture rather than a one-night stunt. The filing follows the debut of the Death’s Door match at AEW Forbidden Door 2026.

The application covers a broad range of wrestling-related goods and services, pointing to long-term commercial plans for the stipulation. Listed categories include “entertainment in the nature of wrestling contests,” “entertainment services in the nature of live professional wrestling performances,” and “entertainment services in the nature of production of professional wrestling programs and events.”