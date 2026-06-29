AEW News & Notes: All In Main Events Set, Jay White Returns

Forbidden Door reshaped the road to Wembley. Here’s the AEW fallout from the weekend in San Jose.

All In main event title matches confirmed

Two title matches are locked for AEW All In at Wembley Stadium on August 30. Will Ospreay won the Men’s Owen Hart Foundation Tournament over Swerve Strickland and will challenge MJF for the AEW Championship. Mercedes Moné took the Women’s tournament for the second straight year, beating Maya World to earn a shot at Women’s World Champion Thekla.

Full details on Moné’s win are in our writeup of Mercedes Moné winning the 2026 Women’s Owen Hart Foundation Tournament, and Ospreay’s run is covered in Will Ospreay winning the Men’s Owen Hart Foundation Tournament.

Will Ospreay calls Wembley the biggest moment of his career

Ospreay didn’t hide what the title shot means to him, calling it “the biggest thing that I’ve ever done in my wrestling career, like, by far.” The challenge lands in his home country, with the AEW World Championship on the line in front of a Wembley crowd.

Jay White returns, cleared the same week

Jay White made a surprise return at Forbidden Door, interfering in the AEW World Tag Team Title match to help Adam Copeland and Christian Cage retain against David Finlay. Tony Khan revealed White had only just been medically cleared that week after more than a year out. More in our writeup of Jay White returning to AEW at Forbidden Door.

Darby Allin takes a brutal thumbtack spot

Allin took one of the night’s nastiest bumps in the 12-man steel cage match, sent face-first into a pile of thumbtacks off an MJF back body drop, with one tack appearing to land near his eye. Mark Briscoe won the cage match after Andrade El Idolo turned on MJF, hitting a Jay Driller on Jake Doyle for the pin to earn an AEW World Title shot.

Mark Briscoe earns a World Title shot

The 12-man steel cage match had a payoff beyond Allin’s bump. When MJF demanded Andrade El Idolo hold Briscoe for a shot, Andrade turned on the champion and laid him out, leaving Briscoe to hit Jake Doyle with the Jay Driller for the win and a future AEW World Title match. With Ospreay already lined up for Wembley, the champion’s summer is filling up fast.

Lio Rush’s dark turn pays off

Tony Khan reflected on trying to mentor Lio Rush five years ago, admitting he “clearly misread” Rush’s interests by pushing finance and business talk. Rush, now ROH World TV Champion, has leaned into a darker character that’s connecting with crowds, appearing at Forbidden Door to help Mark Briscoe’s side in the cage.

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