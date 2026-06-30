Je’Von Evans Names One Move Even He’s Afraid To Try

Even Je’Von Evans is afraid of something.

The Raw star was the most recent guest on A Shot of Brandi. He talked about things such as how he became a fan of wrestling, the segment that made him want to pursue it as a career, thoughts on Randy Orton, and more.

During the episode, the bouncy star also made a surprising revelation. Je’Von Evans admitted that he is actually afraid to try the Shooting Star Press because of how complicated its execution is:

There’s a move that I won’t say I can’t do, but what I will say is I’m afraid to try it. It’s a move called a Shooting Star Press. It’s very scary because you’re doing a backflip but you want [to go] forward, you know what I mean? I can do a lot of things but a shooting star press from the top rope is something that I am [afraid of].