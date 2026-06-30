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WWE

Je’Von Evans Names One Move Even He’s Afraid To Try

ByAnutosh BajpaiProfessional Wrestling Journalist

Even Je’Von Evans is afraid of something.

The high-flying star has become a fan favorite in his short run with WWE. Despite having joined the main roster only 6 months ago, his innovative style has led to people labelling the 22-year-old as a must-see superstar.

The Raw star was the most recent guest on A Shot of Brandi. He talked about things such as how he became a fan of wrestling, the segment that made him want to pursue it as a career, thoughts on Randy Orton, and more.

It’s Very Scary: Je’Von Evans

Je’Von Evans reveals the one move he’s scared to try | A Shot of Brandi

During the episode, the bouncy star also made a surprising revelation. Je’Von Evans admitted that he is actually afraid to try the Shooting Star Press because of how complicated its execution is:

There’s a move that I won’t say I can’t do, but what I will say is I’m afraid to try it. It’s a move called a Shooting Star Press. It’s very scary because you’re doing a backflip but you want [to go] forward, you know what I mean? I can do a lot of things but a shooting star press from the top rope is something that I am [afraid of].

Evans was most recently involved in the King of The Ring tournament, where he was defeated by Jey Uso in the semi-finals. He didn’t appear on this week’s Raw following the Night of Champions PPV, and we will have to see what the company is planning for him next.