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WWE

Vince McMahon Threatened To Fire Star A Month Before WWE Title Win

ByAnutosh Bajpai

Vince McMahon threatened to fire Jinder Mahal.

The former WWE star recently spoke to TMZ Sports for an interview. He talked about things such as why he wants to build a personal brand, what it would take for him to return to the company, and more.

During the talk, the former WWE Champion also revealed details of a previously unknown interaction with Vince McMahon. Jinder Mahal recalled a match he had with Finn Balor before being moved to SmackDown in April 2017. In that match, Balor suffered a concussion:

It was one week before getting drafted to SmackDown, before I became WWE Champion. It was myself and Finn Balor in a singles match on Raw. I accidentally gave him a concussion.

He was coming off the ropes; I gave him a forearm. We would do this spot every night on the live events as a hope spot. He would come off the ropes; I would give him a forearm. But, just mis-timing.

I Should Fire You

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Jinder Mahal noted that he felt terrible about giving Balor the concussion. When he got back to the gorilla, the former WWE chairman was so mad at him that he threatened to fire the wrestling veteran:

I gave Finn Balor that concussion, felt terrible. When I came into Gorilla, Vince told me himself, ‘I should fire you.’ That would again change the trajectory of my life because a week later, I went to SmackDown. A week after that, I was number one contender, a month after I was WWE Champion.

The Maharaja won a six-pack challenge to earn a shot at the WWE Championship during the April 18, 2017 episode of SmackDown. A month later, he defeated Randy Orton at Backlash to win his first and only world title in WWE.