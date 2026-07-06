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WWE Raw Preview (7/6/26): Start Time, Card & How to Watch

ByMike Reichlin

WWE Raw returns Monday, July 6, 2026, from Allstate Arena in Chicago, Illinois, live on Netflix starting at 8 PM ET.

WWE continues its weekly programming with this week’s episode. Monday’s show features Sami Zayn making the first defense of his newly won Undisputed WWE Championship against Cody Rhodes, plus The Street Profits putting the WWE World Tag Team Championship on the line against The Vision. Here’s everything you need to know including start times, how to watch, and the full card.

How to Watch WWE Raw This Week

DateMonday, July 6, 2026
VenueAllstate Arena, Chicago, Illinois
Channel/StreamNetflix
US Start Time8 PM ET / 7 PM CT / 5 PM PT
UK Start Time1 AM BST (Tuesday, July 7)
India Start Time5:30 AM IST (Tuesday, July 7)

WWE Raw Match Card for July 6, 2026

Here are the matches and segments announced for Monday’s show:

Sami Zayn (c) vs. Cody Rhodes (Undisputed WWE Championship Match)

Zayn won the Undisputed WWE Championship for the first time at Night of Champions, defeating Rhodes and Gunther in a triple threat. Rhodes punched his ticket to a rematch by beating Jey Uso this past Friday on SmackDown, and he gets his shot just days after coming up short in Riyadh.

The Street Profits (c) vs. The Vision (WWE World Tag Team Championship Match)

Montez Ford and Angelo Dawkins won the World Tag Team Titles in London last month. Bron Breakker and Austin Theory get their rematch this week after Theory struck a deal with GM Adam Pearce for another crack at the belts.

CM Punk’s Status in Chicago

Punk has been advertised for Monday’s show in his hometown, and WWE has not pulled him from the promotion despite his prolonged absence from television since April. Specific plans for his appearance have not been fully announced as of Monday morning.

Roman Reigns and Seth Rollins Ahead of SummerSlam

Reigns and Rollins are officially set to collide at SummerSlam for the World Heavyweight Championship, and Rollins has already been vocal about where he thinks the advantage lies. Both men are expected around Raw as the rivalry continues to build toward August.

Road to WWE SummerSlam 2026

SummerSlam 2026 takes place Saturday, August 1, and Sunday, August 2, at MetLife Stadium.

This week’s title defenses from Zayn and The Street Profits add fresh stakes heading into the two-night event, where multiple championship matches are already taking shape, including Liv Morgan vs. Iyo Sky and Oba Femi vs. Brock Lesnar in a Hell in a Cell match.

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