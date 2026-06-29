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WWE SmackDown Spoilers Airing July 3: Big Title Match Confirmed

ByAnutosh BajpaiProfessional Wrestling Journalist

WWE taped the July 3 episode of SmackDown following this week’s episode of Monday Night Raw from Atlantic City, NJ to allow talents time off for the July 4 weekend. Below are the complete spoilers from the show:

  • Sami Zayn Promo: The new WWE Champion opens the show. Cody Rhodes comes out to congratulate him followed by Jey Uso. Zayn tells both of them that they need to get back in the line. Adam Pearce comes out and announces a match between Rhodes and Uso, with the winner challenging Sami for the title at next week’s Raw in Chicago.
  • Backstage Segment: Charlotte Flair meets Jade Cargill backstage and tells her she got what she deserved at Night of Champions. Alexa Bliss wonders what had gotten into Flair. Tiffany Stratton appears with Chelsea Green, and Charlotte thanks her for the help in Saudi Arabia.
  • Six Women Tag Team Match: Jade Cargill, B-Fab, and Michin def. Charlotte Flair, Tiffany Stratton and Chelsea Green: Flair got the hot tag for a massive pop. Jade won the match for her team in the end by pinning Green.
  • Backstage Segment: Sami Zayn argues with Adam Pearce about the upcoming title defence. He then runs into Johnny Gargano and tells him that he couldn’t have done it without Johnny.
  • AAA Cruiserweight Championship Match: Rey Fenix (c) def. El Hijo del Vikingo: Fenix pinned the challenger after a highly praised match with ‘This is Awesome’ chants breaking out.
  • Backstage Segment: Giulia calls out Blake Monroe. Kiana James appears, allowing Blake to attack Giulia from behind. Monroe then also takes out James.
  • Backstage Segment: Jacob Fatu, Big Jim, and Royce Keys discuss the whereabouts of Solo Sikoa. Keys and Big Jim then had a stare-down.
  • Trick Williams Promo: Lil Yachty is present, but Carmelo Hayes comes out before the champion could say anything. A non-title match between the two is booked for next week’s SmackDown. Trick slaps Melo to end the segment.
  • Backstage Segment: Danhausen is seen with Matt Cardona and tells him that he got a match with JD McDonagh at Saturday Night’s Main Event from Madison Square Garden. The Miz and Kit Wilson were hooked up to a contraption and started seizing after Cardona pushed a button.
  • Singles Match: Lainey Reid def. Brie Bella: Fatal Influence and Paige were in the corner for their teammates and got into a fight while Reid pinned the WWE veteran.
  • Backstage Segments: Cody Rhodes runs into Finn Balor who wishes him luck for the upcoming match. Balor gets attacked by Tonga Loa and Tama Tonga after Cody leaves.
  • WWE Championship #1 Contender Match: Cody Rhodes def. Jey Uso: Uso appeared to tweak his ankle early in the bout during an outside dive. He wrestled the rest of the match with a limp. Both contenders kicked out of each other’s finishers before Cody picked up the victory with a Cross Rhodes to earn the WWE title match.

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