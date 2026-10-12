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Former WWE Star Breaks Silence After Winning TNA Title in Debut

ByM Watson

A former WWE star won a TNA title in their debut match and sent out their first statement after that.

She is Shayna Baszler. The Queen of Spades teamed up with Zoey Serrano (formerly known as Zoey Stark) to defeat Kiera Hogan and Allie at TNA Bound for Glory 2026 and became the new TNA Knockouts Tag Team Champions. Following that, Baszler sent out a two-word message via her X account:

Told you.

After Kiera Hogan and Allie called out for a tag team title match, Zoey Serrano had to pick a partner for TNA Bound for Glory. In a surprising move, Serrano video-called her former WWE partner, Shayna Baszler. Following some convincing, Baszler agreed to reunite with Serrano for the tag team title match.

Both superstars established their dominance throughout the bout with their respective hard-hitting in-ring styles. In the end, they won and held the titles in the center of the ring. That marked Baszler’s title win in her TNA debut.

Moreover, this was the first time both Baszler and Serrano reunited since their Pure Fusion Collective days in WWE, alongside Sonya Deville (now known as Daria Rae). Interestingly, all three stars are now in TNA.

So it could be interesting if the trio reunited now that Zoey Serrano and Shayna Baszler are the new Knockouts Tag Team Champions.