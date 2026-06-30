Je’Von Evans Names Surprising Segment That Inspired His Wrestling Career

Je’Von Evans has revealed the segment that made him want to be a wrestler.

The Young OG was the most recent guest on A Shot of Brandi. He talked about things such as the one move he is afraid of trying , wrestling Randy Orton in NXT, and more.

During the talk, the high-flying star revealed that it was his grandmother who got him into wrestling at first. When asked what made him want to step in the ring himself, Je’Von Evans revealed that it was a PG era segment between Triple H and Sheamus:

So there was a segment between Triple H and Sheamus, and Triple H gave Sheamus a pedigree through the announce table on Monday Night Raw. I remember watching that and I was like, oh, this is tough. Like, I wanna do that, you know what I mean?