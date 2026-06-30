Sami Zayn Had Started Losing Faith In Winning WWE Title After This Loss

The one that really did my head in a little bit was coming up short against Drew this past January at the Royal Rumble because after that one, that’s when I was already starting to feel like maybe I had missed my window. And I couldn’t give up faith, but it was the first time my faith was shook, if I’m being totally honest.

I knew I had the talent. I knew I had everything, I knew I was just as good as any of these guys. Drew, Roman, Cody, Seth. And the proof is you’ve seen me mix it up in the ring with all of them. You’ve seen my body of work. There’s no question in my mind. These are my peers and that’s almost what made it more maddening. ‘Why them and why not me? Why is it so close and I just can’t get my hands on it?’