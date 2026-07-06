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WWE

Sheamus Reportedly Didn’t Fit TKO’s New Vision

ByBishal Roy

WWE is now running its payroll like an NFL front office under TKO, and Sheamus appears to be the clearest example yet of what that shift means for aging veterans on big contracts.

Dave Meltzer laid out the business logic behind the split on Wrestling Observer Radio, framing the company’s contract approach as a sports-franchise model.

WWE will still spend enormous money on names it views as genuine stars, but older talent carrying bigger deals may not get the same treatment if the company believes their best days are behind them. Meltzer said that thinking is exactly where Sheamus fell.

Sheamus is expected to depart WWE when his current contract expires after turning down a restructured offer, according to reports.

His WWE profile was moved to the Alumni section, and the offer he declined was said to be for less money than his previous deal, framing this as a cold business call rather than a dramatic firing. Those details are covered in our earlier report on Sheamus rejecting his contract extension.

Meltzer On TKO’s Star-Driven Spending

Meltzer said TKO has no problem opening the checkbook when it believes someone is worth it. The question is who they see as worth it.

The TKO thing, from talking to people there on this and other situations, is they are willing, very willing to pay really, really, really giant money to people who they perceive as the stars, like a sports team,” Meltzer said.

He compared older wrestlers on large contracts to aging NFL players, with the company weighing whether to redirect resources toward younger, cheaper talent.

But when it’s older wrestlers who they perceive as being on their downside and have big contracts, they’re very much like an NFL team that will go, rather than pay a guy a giant salary who’s on the downside, we would rather spend our resources on somebody younger, who also we can pay less to,” Meltzer said.

Why Sheamus Fits The Model

Sheamus is 48, has dealt with injuries, and had not been used as a major piece of WWE’s future. Meltzer said the reduced offer did not surprise him at all given those factors.

So, that offer to Sheamus really doesn’t surprise me at all. He would be a guy I would expect something like this to happen,” Meltzer said.

Sheamus signed a reported five-year WWE deal in September 2024, per Fightful, which is the basis for the current talk about his contract running out. His resume includes runs as WWE Champion, Royal Rumble winner, King of the Ring winner, and Money in the Bank winner across nearly two decades with the promotion.

With his profile now sitting in the Alumni section, the next question is where he lands. We looked at the possibilities in our breakdown of dream matches Sheamus could have if he signs with AEW, and outside interest is already surfacing, as seen when MJF called out Sheamus amid the exit reports.