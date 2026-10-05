TNA Bound For Glory Spoiler On A Potential Debut

TNA officials are finalizing plans for the 22nd Bound For Glory pay-per-view and 2026 Hall of Fame induction ceremony, set for Sunday, October 11 at the Yuengling Center in Tampa, FL. Rumors and speculation on potential Bound For Glory happenings are picking up with less than one week to go.

A former Tag Team Champion is rumored to make his TNA debut at Bound For Glory, according to PWInsider. No concrete details were provided, but sources noted that people within TNA expect the debut to happen at the pay-per-view.

For what it’s worth, TNA has not booked a World Tag Team Championship contest for the pay-per-view as of this writing. The Nemeths are currently in their second reign with the straps after dethroning The Hardys at Lockdown in August, but the brothers are already booked for separate matches at Bound For Glory XXII: the former Dolph Ziggler is set to defend the World Heavyweight Championship against Leon Slater in the main event, while his younger brother is confirmed for the Six-Way Scramble for the vacant X-Division Championship.

Sources were also unable to confirm if the rumored talent is a male or female, and it remains to be seen if the TNA Knockouts World Tag Team Championship will be on the line in Tampa next week. Allie and Kiera Hogan/Rosemary have held the titles since dethroning The Elegance Brand at Slammiversary in June. They last retained over Vipress and Shazza McKenzie in early September on Impact.

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However, Bound For Glory 2026 will feature at least one significant two-on-two showdown. The Hardys will face Samuel Shaw and Joseph Sawyer of Syx in a Falls Count Anywhere match. The former Dexter Lumis and Joseph Gacy of WWE’s Wyatt Sicks debuted for TNA by attacking Matt and Jeff Hardy on Impact, and now they will make their in-ring debuts at the pay-per-view. The Call Your Shot Gauntlet is another potential spot where TNA could book a debut.

It’s not clear which company the talent held championship gold for, but we will keep you updated. Below is the updated Bound For Glory card:

TNA World Championship: Nic Nemeth (c) vs. Leon Slater

TNA Knockouts World Championship: Xia Brookside (c) vs. Indi Hartwell

Six-Way Scramble for the Vacant TNA X-Division Championship: Rich Swann vs. KC Navarro vs. Cedric Alexander vs. Fabian Aichner vs. Ryan Nemeth vs. BDE

TNA International Championship Fatal 4 Way: Mustafa Ali (c) vs. Special Agent 0 vs. John Skyler vs. Jason Hotch

20-Person Call Your Shot Gauntlet: Avery Styles vs. Frankie Kazarian vs. Bear Bronson vs. Elijah vs. Trey Miguel vs. AJ Francis vs. Harley Hudson vs. Joe Alonzo vs. Brian Myers vs. The Home Town Man vs. 10 wrestlers TBA

Falls Count Anywhere: The Hardys (Matt Hardy, Jeff Hardy) vs. Syx (Joseph Sawyer, Samuel Shaw)

Eddie Edwards vs. Ricky Sosa