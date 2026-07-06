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WWE

Maxxine Dupri Joins The Vision as Bron Breakker and Austin Theory Win Tag Titles

ByAndrew Ravens

Bron Breakker and Austin Theory defeated the Street Profits to win the World Tag Team Championships on the July 6 Raw from Allstate Arena in Chicago, with Maxxine Dupri playing a key role in the outcome and revealing herself as part of The Vision.

Paul Heyman warned Breakker and Theory before the match that they better win or he was done with them. The bout featured an attempt by Logan Paul to introduce brass knuckles, which the referee caught.

A second pair was introduced. With the Street Profits appearing on the verge of retaining, Maxxine Dupri entered the ring and hit Angelo Dawkins with a low blow, swinging the momentum and allowing The Vision to capture the titles.

After the match, Dupri jumped into Austin Theory’s arms and kissed him, revealing an on-screen relationship and her new affiliation with the faction. Pyro went off to celebrate The Vision’s championship win.