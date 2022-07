Full WWE Roster: RAW, SmackDown, NXT, NXT UK & Free Agents

SEScoops will keep a running list of the current members of the full WWE roster. This list includes superstars from RAW, SmackDown, NXT, NXT UK, and free agents.

WWE RAW

Men’s Roster

AJ Styles

Akira Tozawa

Angelo Dawkins (of The Street Profits)

Apollo Crews (w/ Commander Azeez) (of Azeez & Apollo)

Bobby Roode (of Dirty Dawgs)

Bobby Lashley

Cedric Alexander

Chad Gable (of Alpha Academy)

Ciampa (of Ciampa & Miz)

Cody Rhodes *INJURED*

Commander Azeez (of Azeez & Apollo)

Damian Priest (of Judgment Day)

Dolph Ziggler (of Dirty Dawgs)

Dominik Mysterio (of Mysterio Family)

Edge

Ezekiel

Finn Balor (of Judgement Day)

Gable Steveson *IN COLLEGE*

Jey Uso (of the Bloodline’s Usos)

Jimmy Uso (of the Bloodline’s Usos)

Kevin Owens *INJURED*

The Miz (of Ciampa & Miz)

Montez Ford (of The Street Profits)

Mustafa Ali

MVP

Omos (w/ MVP)

Otis (of Alpha Academy)

R-Truth

Riddle (of RKBro)

Randy Orton (of RKBro) *INJURED*

Rey Mysterio (of Mysterio Family)

Reggie

Roman Reigns

Seth Rollins

Shelton Benjamin

Theory

T-Bar

Veer

Women’s Roster

Alexa Bliss

Asuka

Becky Lynch

Bianca Belair

Carmella

Dana Brooke

Doudrop (of Doudrop & Nikki ASH)

Liv Morgan

Nikki ASH (of Nikki & Doudrop)

Rhea Ripley (of Judgment Day)

Sonya Deville

Tamina

“Queen” Zelina Vega

Tag Teams

Alpha Academy (Chad Gable & Otis)

Ciampa & Miz

Dirty Dawgs (Robert Roode & Dolph Ziggler)

Judgment Day (Finn Balor & Damian Priest)

Mysterio Family (Rey Mysterio & Dominik Mysterio)

Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford)

The Usos (Jimmy & Jey Uso) of The Bloodline

Non-Wrestlfers

Adam Pearce

MVP (w/ Bobby Lashley)

Paul Heyman (of The Bloodline)

WWE SmackDown

Men’s Roster

Angel Garza (of Los Lotharios)

Big E (of New Day) *INJURED*

Butch (of The Brawling Brutes)

Drew Gulak

Drew McIntyre

Erik (of the Viking Raiders)

Gunther (of Imperium)

Happy Corbin

Humberto Carrillo (of Los Lotharios)

Ivar (of The Viking Raiders)

Kofi Kingston (of New Day)

Jey Uso (of the Bloodine’s Usos)

Jimmy Uso (of the Bloodline’s Usos)

Jinder Mahal (of Team Mahal)

Ludwig Kaiser (of Imperium)

Mace

Madcap Moss

Mansoor

Max Dupri

Pat McAfee *Also Announcer*

Ricochet

Rick Boogs *INJURED*

Ridge Holland (of The Brawling Brutes)

Roman Reigns (of The Bloodline) (w/ Paul Heyman)

Sami Zayn

Shanky (of Team Mahal)

Sheamus (of The Brawling Brutes)

Shinsuke Nakamura

Xavier Woods (of New Day)

Women’s Roster

Aaliyah

Charlotte Flair *INJURED*

Lacey Evans

Liv Morgan

Naomi (of Sasha & Naomi) *SUSPENDED*

Natalya

Raquel Rodriguez

Ronda Rousey

Sasha Banks (of Sasha & Naomi) *SUSPENDED*

Shayna Baszler

Shotzi

Xia Li

Tag Teams

The Brawling Brutes (Ridge Holland, Sheamus & Butch)

Gunther & Ludwig Kaiser

Los Lotharios (Angel Garza & Humberto Carrillo)

The New Day (Big E, Kofi Kingston & Xavier Woods)

Team Mahal (Jinder Mahal & Shanky)

Viking Raiders (Erik & Ivar)

Usos (Jimmy & Jey Uso) of The Bloodline

Non-Wrestlers

Paul Heyman

Men’s Unassigned

John Cena

Logan Paul

Women’s Unassigned

Bayley *INJURED*

Former Wrestlers on the WWE Broadcast Team

Beth Phoenix (wrestled in January 2020)

Booker T (wrestled indie match in January 2019)

Byron Saxton (last wrestled August 2012)

Corey Graves (last wrestled in 2014, cleared for competition)

Funaki (last wrestled October 2015)

Jerry “The King” Lawler (wrestles independently)

Pat McAfee (scheduled for SummerSlam 2022 match)

Former Wrestlers Working Backstage On Raw/SD

Abyss (last wrestled April 2019)

Adam Pearce (last wrestled December 2014)

Jamie Noble (last wrestled June 2015)

Jason Jordan (medically ineligible)

Kenny Dykstra (last wrestled December 2019)

Molly Holly (last wrestled January 2022)

Petey Williams (last wrestled October 2021)

Shane Helms (last wrestled January 2021)

Shawn Daivari (last wrestled August 2021)

Steve Corino (last wrestled December 2016)

Tyson Kidd (medically retired)

NXT

Men’s Roster

Andre Chase (of Chase U)

Apollo Crews

Boa

Bodhi Hayward (of Chase U)

Bron Breakker

Brooks Jensen (of Jensen & Briggs) (w/ Fallon Henley)

Brutus Creed (of The Diamond Mine’s Creed Brothers)

Cameron Grimes

Carmelo Hayes (of Trick Williams & Carmelo Hayes)

Channing ‘Stacks’ Lorenzo (of D’Angelo, Stacks, & Two Dimes)

Cruz Del Toro (of Legado Del Fantasma)

Dante Chen

Duke Hudson

Edris Enofe

Elton Prince (of Pretty Deadly)

Fabian Aichner

Grayson Waller

Guru Raaj

Ikemen Jiro

James Drake (of Grizzled Young Vets)

oaquin Wilde (of Legado Del Fantasma)

Joe Gacy

Josh Briggs (of Jensen & Briggs) (w/ Fallon Henley)

Julius Creed (of The Diamond Mine’s Creed Brothers)

Kit Wilson (of Pretty Deadly)

Malik Blade

Nathan Frazer

Odyssey Jones *INJURED*

Roderick Strong (of Diamond Mine)

Ru Feng

Sanga

Santos Escobar (of Legado Del Fantasma)

Solo Sikoa

Tony D’Angelo (of D’Angelo, Stacks, & Two Dimes)

Trick Williams (of Trick Williams & Carmelo Hayes)

Troy ‘Two Dimes’ Donovan (of D’Angelo, Stacks, & Two Dimes)

Von Wagner (w/ Robert Stone)

Wes Lee

Xyon Quinn

Zack Gibson (of Grizzled Young Vets)

Women’s Roster

Alba Fyre

Amari Miller

Cora Jade

Elektra Lopez (of Legado Del Fantasma)

Fallon Henley (w/ Brooks & Jensen)

Gigi Dolin (of Toxic Attraction)

Indi Hartwell

Io Shirai (of Io & Zoey) *INJURED*

Ivy Nile (of Diamond Mine)

Jacy Jane (of Toxic Attraction)

Katana Chance (of Katana & Kayden)

Kayden Carter (of Katana & Kayden)

Kiana James

Lash Legend

Mandy Rose (of Toxic Attraction)

Nikkita Lyons

Roxanne Perez

Sarray

Sloane Jacobs

Thea Hail

Tiffany Stratton

Valentina Feroz

Wendy Choo

Yulisa Leon

Zoey Stark (of Io & Zoey) *INJURED*

Tag Teams (NXT & NXT UK)

Briggs & Jensen

The Diamond Mine’s Creed Brothers

Gallus (Mark Coffey & Wolfgang)

Grizzled Young Veterans (James Drake & Zack Gibson)

The Hunt (Primate & Wild Boar)

Legado Del Fantasma (Santos Escobar, Joaquin Wilde & Cruz Del Toro)

Pretty Deadly (Lewis Howley & Sam Stoker)

Stacks & Two Dimes

Trick Williams & Carmelo Hayes

Women’s Tag Teams

Io Shirai & Zoey Stark

Kayden Carter & Kacy Catanzaro

Toxic Attraction (Gigi Dolin, Jacy Jayne & Mandy Rose)

NXT UK

Men’s Roster

A-Kid

Ashton Smith

Charlie Dempsey

Dave Mastiff

Eddie Dennis

Flash Morgan Webster

Ilja Dragunov *INJURED*

Jack Starz

Joe Coffey

Jordan Devlin

Kenny Willams

Mark Andrews

Mark Coffey (of Gallus)

Noam Dar

Oliver Carter

Primate (of The Hunt)

Rampage Brown

Rohan Raja

Sam Gradwell

Saxon Huxley

Sha Samuels

Teoman

Trent Seven

Tyler Bate

Tyson T-Bone

Wild Boar (of The Hunt)

Wolfgang (of Gallus)

Women’s Roster

Aleah James

Amale

Aoife Valkyrie

Blair Davenport

Dani Luna

Emilia McKenzie

Isla Dawn

Jinny

Meiko Satomura

Nina Samuels

Stevie Turner

Xia Brookside

Non-Wrestlers (NXT)