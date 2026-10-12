SEScoops
TNA

Frankie Kazarian Chooses AJ Styles' Son For TNA Tag Titles Shot After Bound For Glory

ByBishal Roy

Frankie Kazarian is planning to use his Call Your Shot trophy to pursue the TNA World Tag Team Championships with Avery Styles after winning the gauntlet match at Bound For Glory.

TNA posted the announcement with video of Kazarian and Styles backstage. AJ Styles’ son, Avery Styles entered the match as the number two entrant.

Kazarian won the Call Your Shot for the third straight year by pinning Trey Miguel in the final. Instead of using it to go after the TNA World Championship like last year, Kazarian made the surprising choice.

The Nemeth Brothers currently hold the World Tag Team titles. They did not defend them on Sunday night. Kazarian is a former three-time TNA World Tag Team Champion. He did not specify when he will cash in the opportunity.

Kazarian also inducted Amazing Red into the TNA Hall of Fame earlier in the evening. The Call Your Shot win continues his streak at Bound For Glory.