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Photo: Kurt Angle’s Daughter Knocked Out His Tooth

ByAndrew Ravens

Kurt Angle says his daughter Nikoletta knocked out one of his teeth with a moonsault while practicing on the trampoline, turning a proud parenting moment into a dental emergency just days before a family vacation.

Angle posted about the incident on Instagram.

My daughter Nikoletta has been begging to learn my moonsault and has been practicing nonstop on the trampoline these past few weeks. Today, while she was practicing on me, she gave it everything she had and she nailed it!!!!

Even though this is a very proud dad moment for me, I have a feeling my wife won’t be too thrilled with me since I promised I wouldn’t wrestle with the kids on the trampoline, especially right before our family vacation. I can already imagine my dentist having a laugh about this one! She got a bit upset thinking she hurt her daddy, but I reassured her that everything would be okay. After all, the tooth fairy is a friend of mine, and he’ll be excited to see his Olympic Hero again!